Грузооборот порта Ростов-на-Дону сократился на 54,9% за месяц

В январе 2026 года грузооборот морского порта Ростов-на-Дону сократился на 54,9% год г году и составил 0,4 млн т. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.

Этот показатель оказался самым низким среди всех портов Азово-Черноморского бассейна, где общий объем перевалки грузов сократился на 26,7% и составил 16 млн т. Для сравнения, порт Новороссийск потерял 17,9% своих грузов, что эквивалентно 10,6 млн т. Порт Тамань показал падение на 35,7%, что составляет 1,9 млн т. Туапсе также столкнулся с серьезным спадом — на 35,3%, или 1,2 млн т. Порт Кавказ оказался в еще более сложной ситуации, сократив грузооборот на 49,8%, что составляет 0,8 млн т.

В целом в Азово-Черноморском бассейне зафиксировано снижение объемов как сухих грузов (на 21,2%), так и наливных (на 31,2%). В то же время порты других бассейнов демонстрируют более положительную динамику: Дальневосточный бассейн увеличил грузооборот на 4%, а Арктический — на 9,8%.

Наталья Белоштейн