Расторжение соглашение о модернизации трамвайной сети инициировали власти Дона

Инициатором расторжения концессионного соглашения с компанией «Синара — Транспортные машины» о модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону стало правительство Ростовской области. Сейчас стороны обсуждают условия завершения контракта. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на собеседника в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Синара - Транспортные Машины» (СТМ Фото: пресс-служба «Синара - Транспортные Машины» (СТМ

«Синара — ГТР Ростов-на-Дону», участвующая в концессионном соглашении, продолжает выполнять свои обязательства по договору и не выдвигала предложений о его расторжении, сказано в сообщении. Внедрение концессии приостановило правительство и выразило необходимость пересмотра ее условий, после чего инициировала переговоры о досрочном прекращении соглашения, рассказали в «Синаре».

При реализации проекта успели возвести 6,3 км трамвайных путей, была смонтирована тяговая подстанция и проведена полная модернизация семи трамвайных вагонов. Помимо этого, в трамвайном депо сейчас проходит пуско-наладочные работы инновационный трехсекционный трамвай «Синара» повышенной вместимости.

Концессионное соглашение о модернизации и строительстве трамвайной инфраструктуры между администрацией Ростова-на-Дону и ООО «Синара — Городские транспортные решения» было подписано в 2023 году. Планируемый общий объем инвестиций в проект составлял 61 миллиард рублей. Согласно первоначальному плану, в городе должны были появиться 119 километров новых трамвайных путей, два современных депо и шесть тяговых подстанций, а еще 15 существующих подстанций предполагалось модернизировать.

Наталья Белоштейн