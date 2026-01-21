В Ярославле временно закрыт отдел ЗАГС в Заволжском районе

В Ярославле прием граждан в отделе ЗАГС Заволжского района временно приостановлен. Об этом сообщили в управлении ЗАГС региона.

Услуги в отделе, расположенном на улице Серго Орджоникидзе,1, оказываются сейчас только тем жителям, которые записались на прием ранее.

«Жителям Заволжского района рекомендуем обращаться в Ярославское районное отделение территориального отдела ЗАГС 1 агентства по делам юстиции Ярославской области по адресу: Ярославский район, п. Красный Бор, ул. Васильковая, д. 1»,— указывается в сообщении управления.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе проходит реформа системы государственной регистрации актов гражданского состояния. В рамках нее сократится численность сотрудников ЗАГС, но вырастет количество МФЦ, которые будут оказывать услуги по записи актов о смерти и о рождении. 30 декабря начальник отдела ЗАГС г. Ярославля Наталия Рыбкина покинула свой пост.

С 1 января 2026 года функции управления ЗАГС перешли к агентству по делам юстиции.