Начальник ярославского ЗАГСа покинула пост

Начальник отдела ЗАГС г. Ярославля Наталия Рыбкина покинула свой пост. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Последним рабочим днем госпожи Рыбкиной в ЗАГСе стало 30 декабря 2025 года. Она возглавляла отдел с 2011 года. В своей публикации Наталия Рыбкина поблагодарила своих коллег за работу.

«…Благодарю, прежде всего, моих коллег, тех самых «стойких оловянных солдатиков», профессионалов, спасительниц многих жизненных ситуаций, тех, кто всегда открыт для других, даже, когда собственные раны беспокоят душу. Благодарю за верность, отзывчивость, за то, что так и не позволили себе заменить рецепторы чувств стальными канатами»,— написала госпожа Рыбкина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе проходит реформа системы государственной регистрации актов гражданского состояния. В рамках нее сократится численность сотрудников ЗАГС, но вырастет количество МФЦ, которые будут оказывать услуги по записи актов о смерти и о рождении.

Алла Чижова