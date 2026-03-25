ПСБ планирует построить в Ярославле лицей

В Ярославле объявлен архитектурный конкурс на разработку эскизного проекта образовательного комплекса в Красноперекопском районе, сообщили в пресс-службе ПСБ. Речь идет о строительстве школы более чем на 700 учеников и детского сада на 128 мест. К участию приглашаются архитектурные бюро и проектные организации с опытом реализации образовательных объектов.

«Инвестиции в среду, где растут дети, – это всегда вклад в будущее. Именно поэтому, объявляя этот конкурс, мы сознательно уходим от шаблонов и не используем готовые типовые решения, чтобы найти архитектуру, которая будет работать на развитие детей. Мы хотим, чтобы здания школы и детского сада стали не просто местом учебы, а архитектурным «соавтором детства» – пространством, которое мягко направляет, поддерживает естественное детское любопытство, оставляет простор для игр, творчества и первых открытий. Местом, где хочется задержаться после уроков – поговорить с друзьями или просто активно провести время на безопасных пришкольных площадках. Приглашаем архитекторов, которым близок такой подход, принять участие в конкурсе – мы ждем интересные, креативные, современные и эргономичные идеи»,— прокомментировал заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев.

Проект «Лицей ПСБ» предусматривает 2 здания — школы и детского сада — с «бесшовным» переходом между ними и суммарной площадью около 20 тыс. кв. м. Помимо учебных помещений проектом должны быть предусмотрены зоны для отдыха и смены активности, а также соблюдены требования к акустическому и визуальному комфорту. Объекты планируется связать функционально, что позволит организовать совместные занятия и упростить адаптацию малышей к школьному обучению.

Для детского сада должны быть спроектированы отдельные прогулочные и спортивные площадки, а также цветники и теплицы для занятий с растениями. На территории комплекса также предусмотрят парковку, зону высадки и посадки детей в автомобиль, безопасные пешеходные маршруты.

Организатором конкурса выступает АНО «Центр развития городских территорий». Прием заявок продлится до 27 марта, конкурсные работы будут приниматься с 6 по 15 апреля, итоги планируется подвести до 24 апреля 2026 года.