Белгородская область атакована 159 БПЛА за сутки; один человек погиб, 15 ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области посредством как минимум 159 беспилотников и 48 боеприпасов. В результате один человек погиб, еще 15 были ранены, в том числе 4-летний ребенок. Были повреждены 72 жилых помещения и 84 автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Волоконовский округ атаковали с помощью 12 БПЛА. В селе Волчья Александровка от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Еще трое получили баротравмы в результате атаки на другое транспортное средство. Они получают амбулаторное лечение. Оба транспортных средства повреждены. В селе Борисовка пострадали частный дом и автомобиль, в районе хутора Гаевка — оборудование и забор на территории предприятия.

Белгород подвергся трем ракетным обстрелам, атакам четырех беспилотников и 18 боеприпасов. Вследствие прилета снаряда по частному дому пострадал мирный житель. Он получил медпомощь и продолжает лечение дома. Еще один человек был ранен из-за детонации дрона вблизи многоквартирного дома. Он лечится в стационаре. Были повреждены объекты инфраструктуры, шесть квартир в четырех многоэтажных домах, четыре частных дома, надворная постройка, три коммерческих объекта и 21 автомобиль. Сгорело складское помещение.

В Белгородском округе в селе Севрюково из-за ракетного обстрела пострадала 4-летняя девочка. Она лечится в детской областной клинической больнице. В поселке Дубовое от атак БПЛА пострадали два человека, они получают медпомощь амбулаторно. В селе Головино в результате удара БПЛА по территории производственного предприятия были ранены трое мирных жителей. Двое из них находятся в городской больнице №2 Белгорода, один в тяжелом состоянии. Третий пострадавший продолжает лечение дома. Вследствие еще одной атаки на село мирный житель получил баротравму, госпитализация не потребовалась. В поселке Дубовое повреждены складские помещения коммерческого объекта, 41 квартира в трех многоэтажных домах, частный дом, соцобъект, автобус и 22 автомобиля, один из которых уничтожен. В селе Таврово пострадали 11 машин и четыре коммерческих объекта, в селе Никольское — автобус. В селе Стрелецкое повреждены многоквартирный дом и четыре автомобиля, в поселке Северном — предприятие и четыре машины. В селе Севрюково пострадали три частных дома и газовая труба, в селе Головино — пять машин и гараж предприятия. В селе Бессоновка повреждено здание предприятия, а в поселке Малиновка — линия электропередачи. Из-за упавших обломков сбитых БПЛА в поселке Майском пострадали частный дом и автомобиль, в селе Репное — транспортное средство. По округу суммарно выпустили шесть боеприпасов и 56 беспилотников.

В городе Грайворон Грайворонского округа из-за атаки беспилотника на автомобиль пострадал мирный житель. Он лечится амбулаторно. В городе повреждены три частных дома, коммерческий объект, три квартиры в МКД и шесть автомобилей, один из которых уничтожен огнем. В селе Новостроевка-Первая пострадал частный дом, в селе Глотово — дом, газовая труба и ЛЭП. Всего округ подвергся атакам 14 беспилотников и восьми боеприпасов.

В районе села Илек-Пеньковка Краснояружского округа от удара дрона по служебному автобусу пострадал водитель. Он лечится дома. Транспортное средство повреждено. В поселке Красная Яруга пострадали административное здание, газовая труба, два автомобиля и частный дом. ВСУ атаковали округ посредством 18 беспилотников и девяти боеприпасов.

В районе хутора Ржавец Шебекинского округа пострадал один человек — он получил травмы в результате атаки дрона на транспортное средство. Пациенту оказали необходимую медпомощь, лечится амбулаторно. В городе Шебекино повреждены частный дом, две надворные постройки и производственный цех предприятия, в селе Мешковое — два соцобъекта. В селе Новая Таволжанка пострадала одна квартира в многоэтажном доме, в селе Бершаково — грузовой автомобиль. В селе Нижнее Березово-Второе из-за обстрела повреждены частный дом и летняя кухня. В результате падения обломков сбитых БПЛА в селе Зиборовка пострадали два частных дома и гараж.

Сутками ранее при атаках на Белгородскую область один человек погиб и семь пострадали.

Кабира Гасанова