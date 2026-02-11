Один человек погиб и семь пострадали при атаках на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки 12 муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам 169 беспилотников и 24 боеприпасов ВСУ. В итоге погиб один человек, еще семь пострадали. Были повреждены 15 жилых объектов и 29 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирный житель погиб в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате атаки дрона на «Газель». Транспортное средство повреждено. В том же населенном пункте при атаке дрона на автомобиль пострадал еще один человек. Он получил осколочные ранения различных частей тела. Пострадавший проходит стационарное лечение в городской больнице №2 Белгорода. Транспорт поврежден. Еще один мирный житель получил ранения в селе Маломихайловка из-за детонации дрона. Он продолжает лечение дома. В селе Новая Таволжанка от удара дрона по автомобилю ранена мирная жительница. Она находится в областной клинической больнице. Машина повреждена. В том же населенном пункте при отражении атаки беспилотника пострадал боец «Орлана», который получил минно-взрывную травму и баротравму. Медпомощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. В районе села Нижнее Березово-Второе был поврежден один автомобиль, еще один сгорел. Также пострадала надворная постройка. В селе Графовка повреждены машина, многоэтажный и частный дома, в селе Новая Таволжанка — частный дом и автомобиль. В селе Вознесеновка пострадал объект инфраструктуры, в селе Мешковое — соцобъект. В поселке Маслова Пристань ВСУ повредили автомобиль, в Шебекино — два складских помещения предприятия и транспортное средство. Суммарно по округу выпустили 45 БПЛА.

Два мирных жителя получили травмы в городе Грайвороне Грайворонского округа при атаке дрона на автомобиль. Оба пострадавших доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено. В населенном пункте пострадали две квартиры в многоэтажном доме, частный дом, два коммерческих объекта и два автомобиля. В селе Замостье повреждены транспортное средство, в селе Гора-Подол — два частных дома. В селе Ивановская Лисица пострадали три автомобиля, в селе Санково — две машины и частный дом, в селе Глотово — дом. Округ подвергся атакам 26 беспилотников и 24 боеприпасов.

По Волоконовскому округу выпустили четыре дрона. В селе Волчья Александровка от атаки БПЛА на автомобиль ранен человек. Он продолжает лечение амбулаторно. Машина повреждена. В районе хутора Гаевка пострадал грузовой автомобиль, в селе Борисовка — объект инфраструктуры.

Серьезные разрушения зафиксированы в Белгородском округе. Вследствие атак БПЛА в селе Бессоновка были повреждены здание предприятия и оборудование, в селе Головино — частный дом, забор другого жилого объекта, автомобиль и линия электропередачи. В поселке Октябрьском пострадали частный дом и надворная постройка, в селе Ясные Зори — хозпостройка. В селе Отрадное сгорели автомобиль и коммерческий объект. Обломки нескольких сбитых беспилотников повредили по одному транспортному средству в поселке Майском и селе Репное. Всего муниципалитет подвергся атакам 54 беспилотников и двух воздушных целей.

Сутками ранее при атаках 86 беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадал один мирный житель.

Кабира Гасанова