Три человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал предприятие в селе Головино Белгородского округа Белгородской области. В результате были ранены три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Последствия атаки БПЛА на предприятие под Белгородом
Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
У двоих пострадавших обнаружены осколочные ранения живота и лица, у третьего — баротравма. Их направили в горбольницу №2 в облцентре.
На месте атаки повреждены гараж и три машины.
За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области со стороны Украины один человек погиб и семеро пострадали.