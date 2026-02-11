Три человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал предприятие в селе Головино Белгородского округа Белгородской области. В результате были ранены три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Последствия атаки БПЛА на предприятие под Белгородом

Последствия атаки БПЛА на предприятие под Белгородом

У двоих пострадавших обнаружены осколочные ранения живота и лица, у третьего — баротравма. Их направили в горбольницу №2 в облцентре.

На месте атаки повреждены гараж и три машины.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области со стороны Украины один человек погиб и семеро пострадали.

Алина Морозова