Автомобилист погиб из-за удара дрона в Белгородской области

В результате атаки FPV-дрона в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области погиб водитель автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Водитель получил смертельные ранения и скончался на месте. Транспортное средство получило значительные повреждения.

Сегодня вечером Белгород и Белгородский округ подверглись нескольким ракетным ударам ВСУ. В областном центре пострадал мирный житель, его отправили в больницу. Впоследствии стало известно о еще семи раненых в результате украинских атак. Четверо из них установлены в Белгородском округе, еще трое — в Волоконовском.

Алина Морозова