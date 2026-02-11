Двое белгородцев пострадали при атаке дронов на автомобили

Два украинских дрона атаковали два автомобиля в Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Краснояружском округе в районе села Илек-Пеньковка от удара FPV-дрона по служебному автобусу был ранен водитель. Он самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ, где у него диагностировали баротравму, а также множественные осколочные ранения лица и шеи. Медицинская помощь была оказана, от госпитализации пострадавший отказался. У автобуса разбито лобовое стекло и поврежден кузов.

В городе Грайворон дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил осколочные ранения мягких тканей коленного сустава и баротравму. Ему оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего пациент был направлен на амбулаторное лечение. На месте удара пострадали две машины, одна из которых сгорела.

