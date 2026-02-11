От ракетных ударов по Белгородской области пострадал человек и начался пожар
Белгород и Белгородский округ подверглись повторным ракетным атакам, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде в результате прилета снаряда по частному дому мужчина получил осколочное ранение голени. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в городскую больницу №2. Также в городе загорелось складское помещение. Сотрудники МЧС занимаются тушением пожара.
В Белгородском округе в поселке Северный на территории предприятия повреждены фасад здания, выбиты окна, пострадали припаркованные автомобили. В селе Севрюково повреждены два частных дома. На территории одного из домовладений перебита газовая труба.
Информация о последствиях уточняется. О том, что были новые удары господин Гладков сообщил вечером. В обед стало известно, что на местном предприятии пострадали три человека после налета БПЛА.
UPD: Власти сообщили о еще семи пострадавших.
- В селе Севрюково Белгородского округа пострадал 4-летний ребенок, получив слепое осколочное ранение спины. Ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу.
- Также за медпомощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации БПЛА в Дубовое Белгородского округа. После оказания помощи продолжит лечение дома.
- В селе Головино Белгородского округа от удара беспилотника мужчина получил баротравму.
- В горбольницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом в Белгороде.
- В селе Волчья Александровка Волоконовского округа трое мужчин получили баротравмы в результате атаки дрона на автомобиль, им оказали помощь в Волоконовскую ЦРБ.