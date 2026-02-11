От ракетных ударов по Белгородской области пострадал человек и начался пожар

Белгород и Белгородский округ подверглись повторным ракетным атакам, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде в результате прилета снаряда по частному дому мужчина получил осколочное ранение голени. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в городскую больницу №2. Также в городе загорелось складское помещение. Сотрудники МЧС занимаются тушением пожара.

В Белгородском округе в поселке Северный на территории предприятия повреждены фасад здания, выбиты окна, пострадали припаркованные автомобили. В селе Севрюково повреждены два частных дома. На территории одного из домовладений перебита газовая труба.

Информация о последствиях уточняется. О том, что были новые удары господин Гладков сообщил вечером. В обед стало известно, что на местном предприятии пострадали три человека после налета БПЛА.

UPD: Власти сообщили о еще семи пострадавших.

В селе Севрюково Белгородского округа пострадал 4-летний ребенок, получив слепое осколочное ранение спины. Ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

Также за медпомощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации БПЛА в Дубовое Белгородского округа. После оказания помощи продолжит лечение дома.

В селе Головино Белгородского округа от удара беспилотника мужчина получил баротравму.

В горбольницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом в Белгороде.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа трое мужчин получили баротравмы в результате атаки дрона на автомобиль, им оказали помощь в Волоконовскую ЦРБ.

Анна Швечикова