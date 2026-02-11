Присяжные диаспору не задержали

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу представителей азербайджанской диаспоры на Урале, включая ее бывшего руководителя Шахина Шыхлински. По версии следствия, они причастны к убийству и покушению, совершенных в 2001 и 2010 годах. Задержание подсудимых, в ходе которого два человека умерли, вызвало напряженные отношения между Россией и Азербайджаном.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Экс-глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела семи представителей азербайджанской диаспоры на Урале проходит в Кировском районном суде Екатеринбурга. На скамье подсудимых: Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы и бывший лидер диаспоры Шахин Шыхлински.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, коллегия присяжных заседателей признала их виновными в убийстве и покушении на убийство азербайджанских предпринимателей. По мнению присяжных, снисхождения достоин лишь Бакир Сафаров.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела входили в этническую преступную группу, которая в мае 2001 года совершила убийство бизнесмена Юнуса Пашаева, продававший одежду на рынке «Таганский ряд». Как следует из материалов дела, его зарезали около кафе «Металлон». В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова, но тогда пистолет киллера дал осечку. Мотивом для преступлений, как считает следствие, стали раздел сфер влияния в бизнесе и борьба за лидерство в диаспоре.

По данным «Ъ-Урал», по эпизоду убийства Юнуса Пашаева в 2001 году признаны виновными: Шахин Шыхлински, Акиф Сафаров, Бакир Сафаров, Аяз Сафаров, Камал Сафаров, Мазахир Сафаров. По эпизоду покушения на убийство в 2010 году на Фехруза Ширинова признаны виновными: Шахин Шыхлински, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Шуджаяддин Раджабов.

Судебный процесс на этом не закончен. Еще предстоит обсуждение последствий вердикта присяжных со сторонами, вторые прения, последнее слово подсудимых и решение суда.

Рассмотрение уголовного дело проходит в кратчайшие сроки: по существу его начали рассматривать меньше месяца назад — 26 января. Процесс закрыт от прессы по ходатайству прокурора и Фехруза Ширинова, который пожаловался на угрозы со стороны одного из подсудимых — Акифа Сафарова. Защита обвиняемых призывала оставить процесс открытым.

В отдельное производство выделено уголовное дело Ахлимана Гянджиева, Азиза Абасова и Шахина Лалаева. По данным «Ъ-Урал» следствие считает, что именно они наняли киллера, убившего в августе 2011 года владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева. Цена заказа могла достигать $50 тыс. По данным следствия, исполнитель выстрелил Икраму Гаджиеву в голову, но тот успел выхватить оружие, сорвать кепку и очки с убийцы. Через несколько дней предприниматель умер. В СКР не уточнили, когда уголовное дело может быть передано в суд.

В отдельное производство выделено и уголовное дело Мутвалы Шыхлински, сына бывшего главы азербайджанской диаспоры. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, летом прошлого года при задержании его отца Шахина Шыхлински он сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов. Его адвокат утверждал, что он сделал это неумышленно. Аналогичные обвинения предъявлены и самому Шахину Шыхлински. Дело должен рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга, однако первое заседание отложили из-за того, что Шахин Шыхлински занят на другом процессе.

В ходе массовых задержаний представителей диаспоры в Екатеринбурге летом прошлого года скончались братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане утверждали, что задержанные погибли от полученных травм.

События, происходящие в Екатеринбурге, переросли в крупный международный скандал: в Азербайджане начали задерживать российских граждан, отменили дипломатические мероприятия и выступления российских артистов.



После громких арестов уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге прошлым летом новым лидером азербайджанской диаспоры на Урале ненадолго стал Видади Мустафаев. Через непродолжительное время его арестовали по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Сейчас главой диаспоры избран полковник МВД в отставке Керим Гасымов.

Артем Путилов