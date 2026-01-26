Диаспоре обеспечили тишину

Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу вызвавшее большой резонанс уголовное дело этнической группировки, в которую, по данным правоохранителей, входили представители азербайджанской диаспоры на Урале во главе с ее бывшим руководителем Шахином Шыхлински. Большинству фигурантов предъявлены обвинения в убийствах и покушении, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Мотивом преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе и в борьбу за лидерство в диаспоре. По данным «Ъ-Урал», вину признал только один подсудимый. Процесс будет проходить в закрытом от прессы режиме.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Несколько судебных приставов перекрыли вход в зал суда, где рассматривалось уголовное дело представителей азербайджанской диаспоры

Из-за большого количества фигурантов уголовного дела и повышенного внимания общественности судебный процесс решили провести в здании Свердловского областного суда. Когда к назначенному времени журналисты пришли на заседание, их встретили несколько судебных приставов, которые настоятельно попросили не снимать процесс, пока председательствующий судья не даст разрешения.

Заседание началось с ходатайства гособвинителя о закрытии судебного процесса от слушателей и прессы. Прокурор объяснил это тем, что могут стать известны детали расследования и адреса потерпевших.

Кроме того, один из свидетелей по делу Фехруз Ширинов обратился в ФСБ с жалобой на угрозы со стороны одного из подсудимых — Акифа Сафарова.

Суд принял решение закрыть процесс.

На скамье подсудимых находятся семь человек. Согласно картотеке суда, Шухджаяддин Раджабов, Акиф и Аяз Сафаровы обвиняются по ч. 3 ст.30 и ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство); Бакир, Камал и Мазахир Сафаров, а также бывший лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински — по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство). Шестеро вину не признают, только Мазахир Сафаров дал признательные показания.

Несколько уроженцев Азербайджана были задержаны в Екатеринбурге 27 июня 2025 года.

При задержании двое из них — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались.

Российская судмедэкспертиза заключила, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане, где их похоронили, утверждали, что братья погибли от полученных травм.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал» со ссылкой на правоохранительные органы, следствие считает, что фигуранты входили в этническую преступную группировку, которая занималась разными видами незаконной деятельности. По данным следствия, наиболее тяжкие преступления члены группировки совершили с 2001 по 2011 годы. Им инкриминируется убийство в мае 2001 года коммерсанта Юнуса Пашаева, который продавал одежду на рынке «Таганский ряд». По данным следствия, около кафе «Металлон» его окружили несколько человек и зарезали. В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова, тогда пистолет киллера дал осечку.

В отдельное судопроизводство выделено дело Ахлимана Гянджиева, Азиза Абасова и Шахина Лалаева.

По данным «Ъ-Урал», следствие считает, что они наняли киллера, который в августе 2011 года застрелил владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева.

Как рассказали «Ъ-Урал» в следственных органах, цена заказа могла составить до $50 тыс. Согласно данным следствия, исполнитель выстрелил Икраму Гаджиеву в голову, но тот успел выхватить оружие, сорвать кепку и очки с убийцы. Через несколько дней предприниматель умер. Как пояснил собеседник «Ъ-Урал», исполнителя все еще не нашли, как и нескольких других фигурантов. В СКР не уточнили, когда дело может быть передано в суд.

Как стало известно «Ъ-Урал», в отдельное производство выделено и уголовное дело Мутвалы Шыхлински, сына бывшего главы азербайджанской диаспоры. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, летом прошлого года при задержании его отца Шахина Шыхлински он сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов.

Его адвокат утверждал, что он сделал это неумышленно. Аналогичные обвинения предъявлены и самому Шахину Шыхлински. Дело передано для рассмотрения в Кировский райсуд Екатеринбурга.

После арестов уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге прошлым летом лидером азербайджанской диаспоры на Урале стал Видади Мустафаев. Но вскоре и его арестовали по обвинениям в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас главой азербайджанской диаспоры избран полковник МВД в отставке Керим Гасымов.

Артем Путилов, Екатеринбург