Атмосфера не расстается с загрязнениями

Крупнейшие города—участники эксперимента по квотированию вредных выбросов в окружающую среду плохо справляются с задачей. Для исполнения квот компании должны утвердить планы экологических мероприятий, но, по данным Росприроднадзора, сейчас они есть лишь у 65% объектов, попадающих под данное требование. Планы должны быть полностью выполнены уже к концу года, но пока даже к их разработке, констатировали в ведомстве, компании походят формально. Ситуация является следствием системных проблем федерального проекта «Чистый воздух» и может обернуться для бизнеса оборотными штрафами, которые сейчас обсуждаются в правительстве и Госдуме.

Треть предприятий—участников завершающегося уже в этом году эксперимента по квотированию выбросов не готовы к нему даже на бумаге

Фото: Андрей Серебряков, Коммерсантъ

31 декабря 2026 года завершается эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 12 самых грязных промышленных городах РФ — участниках федпроекта «Чистый воздух». К этому сроку квотируемым объектам необходимо достичь установленных для них квот выбросов, что должно привести к снижению загрязнения воздуха не менее чем на 20% от уровня 2017 года. Однако, по данным Росприроднадзора, сейчас даже планы мероприятий по достижению квот утверждены только для 136 объектов, или 65%. Наиболее высокая доля утвержденных планов — более 70% — зафиксирована в Красноярске, Липецке, Медногорске и Норильске. Наименее активно планы утверждаются в Братске, Челябинске и Чите — в этих городах показатель ниже 50% от общего количества квотируемых объектов. «Практика показывает, что часть предприятий формально подходит к разработке планов и представлению подтверждающих документов»,— констатировали в Росприроднадзоре.

С 1 сентября 2023 года к эксперименту в рамках федпроекта подключились еще 29 городов (см. “Ъ” от 11 июля 2022 года). Новым участникам проекта предстоит до конца 2036 года сократить уровень загрязнений вдвое к цифрам 2020-го. Квоты в эксперименте вводятся для объектов, относящихся к I и II категории негативного воздействия на окружающую среду,— это предприятия, которые оказывают значительное воздействие на качество атмосферного воздуха (крупные промпроизводства, металлургические и химические предприятия, теплоэлектростанции, цементные заводы и т. д.). Всего в крупных промышленных центрах в эксперименте участвуют 210 таких объектов.

Ранее федпроект «Чистый воздух» неоднократно критиковали за постоянный сдвиг сроков, неполноту данных о ходе мероприятий и несовершенство регулирования, не исправил положение и 2026 год — к установленному сроку (31 декабря 2025 года) системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ внедрили лишь на 40% объектов, обязанных это сделать (см. “Ъ” от 21 января). Минприроды тем не менее уже предложило распространить ФП на всю страну (см. “Ъ” от 2 сентября 2025 года).

Чтобы подтолкнуть участников эксперимента к выполнению требований федпроекта, правительство уже предлагало ввести оборотные штрафы за нарушение квот (см. “Ъ” от 7 апреля 2025 года). Очевидно, что статистика Росприроднадзора способна обострить эту дискуссию. Как заявил “Ъ” замглавы комитета по экологии Госдумы Александр Коган, работа над законопроектом о введении оборотных штрафов на уровне правительства и Госдумы идет (принят в первом чтении). Сейчас документ дорабатывается, по нему уже достигнуты основные договоренности. «Вопрос проверки реализации планов мероприятий и юрлиц по достижению квот стоит на особом контроле»,— подтвердили “Ъ” в Минприроды: в еженедельном формате проходят совещания, в которых принимают участие в том числе надзорные ведомства — Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Генпрокуратура.

Невыполнение требований «Чистого воздуха» объясняется рядом проблем, объясняет гендиректор компании «ENV-Консалтинг» Ирина Демина. Среди них отсутствие работающих инструментов господдержки и короткий трехмесячный срок, отведенный на разработку планов,— он подходит как раз для формирования формального перечня мероприятий «с примерной, часто завышенной оценкой их эффективности». К тому же существует фундаментальная проблема: достижение квот измеряется на источниках выбросов, тогда как улучшение качества воздуха фиксируется на постах Росгидромета, и эти показатели могут не совпасть. «Достижение квот случится, а концентрации загрязняющих веществ в городах не снизятся»,— отмечает эксперт.

Анна Королева