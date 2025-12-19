Мусор требует средств

Мусорного коллапса в регионах, где действуют объекты размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), не имеющие необходимой документации и обязанные закрыться с 1 января 2026 года, не произойдет: Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, продлевающий срок их действия до 1 января 2028 года. Поправки, внесенные в документ, предполагают введение жестких требований к планам по созданию замещающей инфраструктуры и личный контроль их реализации губернаторами. Однако, отмечают и депутаты, и эксперты, проблема может оказаться шире, чем низкое качество контроля и отсутствие ответственных за строительство полигонов. Регионам может не хватить денег на новые объекты — стоимость каждого оценивается примерно в 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продолжение работы старых свалок регионам «обменяют» на жесткие обязательства разобраться с мусором красиво в сжатые сроки

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Продолжение работы старых свалок регионам «обменяют» на жесткие обязательства разобраться с мусором красиво в сжатые сроки

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, вносящий изменения в закон об отходах производства и потребления. Поправки продлевают срок эксплуатации «временных» объектов размещения ТКО до 1 января 2028 года. Ко второму (и третьему) чтению в документ был внесен ряд изменений. Так, срок разрешения работы «временных» полигонов установлен до 2028 года, а не до 2029-го, как это было зафиксировано в первом чтении.

Документ предполагает личный контроль глав регионов за строительством новых мусорных полигонов и комплексов по переработке отходов, а также реализацией «дорожных карт», утвержденных ППК «Российский экологический оператор».

Если регион не будет выполнять мероприятия утвержденного плана, полигоны потеряют право на продолжение работы (см. “Ъ” от 11 декабря).

Напомним: мусорные полигоны, введенные в эксплуатацию до 2019 года и не имеющие проектной документации, без которой их внесение в Государственный реестр объектов размещения отходов невозможно, должны были быть закрыты или модернизированы еще к 1 января 2023 года. Однако регионы не справились со строительством замещающей инфраструктуры, и этот срок был отодвинут до 1 января 2026 года. Законопроект, снова продлевающий действие «временных» полигонов, был разработан Брянской областной думой и принят в первом чтении с условием кардинальной доработки (см. “Ъ” от 19 ноября).

В соответствии с внесенными в него поправками будет составлен закрытый перечень таких «временных» полигонов, а также зафиксированы четкие требования по включению в него объектов размещения ТКО, порядок согласования и реализации планов по строительству замещающей инфраструктуры, включая прохождение экспертиз и получение разрешений. Действовать смогут только объекты, имеющие утвержденный губернатором план необходимых мероприятий. Отвечать за реализацию и контроль выполнения планов также станут главы регионов. В случае нарушения сроков объект будет исключен из «разрешительного» перечня.

В Минприроды “Ъ” заявили, что ситуация, при которой строящиеся полигоны будут меньше старых, а требования окажутся выполнены формально, невозможна — «в подавляющем большинстве случаев вместо старых свалок строятся комплексные объекты, включающие сортировку, утилизацию и захоронение».

Все новые мощности вносятся в территориальные схемы, которые проходят экспертизу на федеральном уровне. В ходе нее оценивается обоснованность предложенных решений: мощности объектов, их характеристик, схем потоков ТКО. «Поэтому "дорожные карты" по созданию новой инфраструктуры не являются формальностью»,— подчеркнули в министерстве. При этом еженедельно в рамках инцидента «Обращение с ТКО» регионы докладывают о реализации «дорожных карт». В ходе инцидентов «могут приниматься кадровые решения», отметили в ведомстве.

Депутаты поддержали законопроект как «действительно вынужденную, компромиссную меру», но снова выразили недовольство мусорной реформой в целом и сомнения в том, что законопроект будет способствовать ее продвижению. Как заявил в ходе обсуждения законопроекта Вячеслав Мархаев (КПРФ), его принятие чревато тем, что «регионы воспримут послабления как повод для очередного бездействия». В числе вопросов и наличие денег на строительство замещающей инфраструктуры. Гарантий, что в ближайшие два года у регионов они появятся, нет, отметил Владимир Сысоев (ЛДПР).

Строительство современного полигона ТКО в самом деле обойдется недешево. По расчетам компании «ENV-Консалтинг», объект площадью около 50 га, соответствующий современным требованиям, оценивается в 2 млрд руб. Только проект строительства (включает инженерные изыскания, проектирование инфраструктуры) обойдется заказчику примерно в 100 млн руб. При этом создание проекта, способного пройти государственную экологическую экспертизу и главгосэкспертизу, занимает от девяти месяцев до года. «Попытка сэкономить или ускорить этап проектирования приведет к рискам на стадии строительства и эксплуатации объекта»,— говорит гендиректор компании Ирина Демина.

“Ъ” будет следить за развитием ситуации.

Анна Королева