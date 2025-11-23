Бизнесу напомнили о страшных КЭРах

Правительство не намерено снижать природоохранные требования к бизнесу — вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил усилить на региональном уровне работу с предприятиями, которые не получили комплексные экологические разрешения (КЭР), подтверждающие внедрение наилучших доступных технологий или планы по модернизации. КЭР до сих пор не получили около трети предприятий из тех, кто был обязан оформить их еще до 1 января 2025 года. Перед регулятором стоит задача активизировать «опоздавший» бизнес, не допустив банкротств из-за кратного роста платежей при работе без КЭР, а также напомнить тем, кто разрешения получил, что их надо продлевать раз в семь лет: первая волна продлений начнется уже в 2026 году.

21 ноября «экологический» вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание с руководством Минприроды, Минпромторга, Минсельхоза, Минстроя, Минэнерго, Росприроднадзора и регионов — обсуждалось получение бизнесом комплексных экологических разрешений. По данным регулятора, на данный момент их получили более 3,6 тыс. промышленных объектов предприятий (или около 70%) из 5,3 тыс. обязанных это сделать (см. “Ъ” от 22 января). На рассмотрении Росприроднадзора находятся еще 152 заявки. «Нам надо постепенно повышать уровень экологической ответственности бизнеса. Предприятия должны плавно перейти с устаревших и ресурсоемких технологий на более современные»,— напомнил чиновник.

КЭР подтверждает внедрение на промышленных объектах наилучших доступных технологий или наличие программы перехода к ним.

Получать КЭР должны объекты промышленности, ТЭК, жилищно-коммунальные объекты I и II категорий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).

Для не оформивших разрешение промышленных объектов с начала 2025 года должны применяться повышающие коэффициенты к плате за НВОС: к плате за выбросы в воздух и сбросы в водные объекты применяется коэффициент 100, за размещение отходов — 25.

В ряде случаев суммы могут достигать 1 млрд руб. на один объект.

В ходе совещания вице-премьер отметил, что на предприятия, не подавшие заявки на получение КЭР, выезжают представители Росприроднадзора с внеплановыми проверками и профилактическими визитами. Такие выезды, подчеркнул он, продолжатся до конца следующего года, при этом «основная разъяснительная работа с бизнесом должна вестись в регионах», которым необходимо контролировать процесс на еженедельных штабах с участием бизнеса и Росприроднадзора. Федеральным ведомствам поручено взять «шефство» над регионами с низкой активностью получения КЭР.

Как объяснили “Ъ” в Минприроды, норма о необходимости получения КЭР в законодательстве существует с 2019 года, однако компании не спешили с этим вплоть до конца 2024-го.

В министерстве подчеркнули, что к получившим КЭР производствам применяется нулевой коэффициент при плате за НВОС. К тому же срок оформления разрешений сокращен вдвое, скоро их можно будет оформить через портал госуслуг (см. “Ъ” от 2 октября).

Эксперты отмечают снижение спроса на получение КЭР — как сообщили “Ъ” в компании «ENV-консалтинг», спрос отмечается только на исправление ранее оформленных разрешений (документ состоит из ряда томов, и самостоятельно предприятия редко справляются с его подготовкой). По словам гендиректора компании Ирины Деминой, многие не готовы к глубокой модернизации: действующие нормативы недостижимы, технологии либо чрезмерно дороги, либо российские решения не в полной мере закрывают производственные потребности. «После расчета капитальных расходов нередко выясняется, что экономически выгоднее платить за НВОС с повышающими коэффициентами, чем реализовывать масштабную модернизацию»,— говорит эксперт, добавляя, что банкротства стратегически и социально значимых предприятий регулятор в любом случае не допустит.

Помимо проблемы не получивших КЭР объектов внимание к динамике экологической модернизации, отметим, решает еще две важные для властей задачи. Во-первых, по всей видимости, так регулятор дает понять бизнесу, что его «отступление» в вопросах «мусорной реформы» (отсрочка закрытия старых свалок до 2028 года; см. “Ъ” от 19 ноября) — исключение и смягчения других требований ждать не стоит. Во-вторых, получение КЭР не повод успокаиваться: разрешения скоро придется продлевать. Минприроды за шесть месяцев до окончания срока действия КЭР будет рассылать компаниям уведомления с предзаполненными по имеющимся данным заявками — это «даст возможность вовремя получить разрешение».

Анна Королева