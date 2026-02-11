Организатора парома между Сочи и Турцией обвиняют в финансовых махинациях

В Сочи расследуется уголовное дело в отношении директора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, организатора паромных рейсов Seabridge между Трабзоном и Сочи. Как стало известно «Ъ», предпринимателю вменяют вывод 22 млн руб. в теневой оборот с использованием фиктивных финансовых документов.

Центральный районный суд Сочи продлил господину Туркменяну меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную в конце прошлого года. Согласно материалам дела, опубликованным в ГАС «Правосудие», следствие полагает, что обвиняемый организовал схему сокрытия реальной финансово-хозяйственной деятельности компании. По версии правоохранительных органов, он оформлял поддельные распоряжения о переводе средств со счетов общества, указывая в платежных поручениях фиктивные основания, в том числе несуществующие договоры поставки.

Сергей Туркменян вину не признал. Защита настаивала на изменении меры пресечения, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. В случае признания виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) ему может грозить до шести лет лишения свободы.

ООО «СВС Шиппинг» осенью прошлого года объявило о возобновлении паромного сообщения между Сочи и турецким Трабзоном. Судно Seabridge вышло из Трабзона 5 ноября, однако разрешение на заход в порт Сочи получено не было, и спустя двое суток паром вернулся в Турцию. Российские компетентные органы тогда заявили о несоблюдении организаторами рейсов требований безопасности.