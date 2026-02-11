Организатора паромного рейса Сочи-Трабзон обвиняют в финансовых махинациях

Как стало известно «Ъ», в Сочи расследуется дело в отношении директора компании «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, организатора рейсов парома Seabridge из турецкого Трабзона. Бизнесмена обвиняют в выводе денежных средств на сумму 22 млн руб. в теневой оборот по фиктивным документам.

Центральный райсуд Сочи продлил содержание под стражей Сергея Туркменяна, арестованного в конце прошлого года. Как следует из материалов уголовного дела, опубликованных в ГАС «Правосудие», у господина Туркменяна возник умысел на сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им предприятия. По данным следствия, он изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств со счетов его компании. Платежные поручения содержали ложные сведения относительно назначения платежей, в частности, упоминались фиктивные договоры поставок.

Сергей Туркменян не признал себя виновным, его защита просила отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, но суд с этим не согласился. В случае вынесения обвинительного приговора по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») бизнесмену грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Компания «СВС Шиппинг» осенью прошлого года объявила о возобновлении паромного сообщения между Сочи и Трабзоном на судне Seabridge. Паром отправился из турецкого порта Трабзона 5 ноября, но разрешения на вход в порт Сочи не получил и спустя двое суток вернулся в место отправления. Российские компетентные органы указали на то, что организаторы паромных рейсов не в полной мере соблюдают нормы безопасности.

Анна Перова, Краснодар