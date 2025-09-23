Орлов: вопрос о вводе второго первого вице-мэра Екатеринбурга поставлен на паузу

Депутаты думы Екатеринбурга не стали рассматривать на очередном заседании во вторник изменения в устав и в структуру администрации города, предусматривающие создание ставки второго первого заместителя главы муниципалитета. Как пояснил журналистам мэр Алексей Орлов, введение должности «пока поставлено на паузу». Уточнять причину соответствующего решения градоначальник не стал.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин подчеркнул, что создание ставки второго первого вице-мэра зависит от «руководства думы». «Нам в комиссию вошел документ, мы его поддержали и внесли на рассмотрение депутатов»,— пояснил он.

Председатель гордумы Анна Гурарий не стала объяснять причину, по которой вопрос не включили в повестку заседания. «Все наши повести публикуются на нашем официальном сайте, поэтому следите за новостями»,— сказала она.

Мэрия инициировала введение должности второго первого заместителя главы Екатеринбурга в конце июля. Представители администрации тогда подчеркнули, что изменения связаны с увеличением сложности задач в сферах градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры города, которые приобрели «стратегическую значимость для устойчивого развития Екатеринбурга». Председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин подчеркнул, что депутаты одобряют действия главы Алексея Орлова по «выстраиванию эффективной работы администрации».

Предполагается, что горадминистрация инициировала введение должности второго первого вице-мэра для заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова, который курирует сферу строительства, с декабря 2023 года — вопросы транспорта, включая реализацию транспортной реформы.

По данным источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, вопрос не стали выносить на рассмотрение депутатов из-за «отсутствия согласования инициативы с губернатором Денисом Паслером». Собеседник добавил, что решение связано с возможным переходом Рустама Галямова в региональное правительство.

