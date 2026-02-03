Минкульт объяснил назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Трудовой договор с Константином Богомоловым, назначенным и. о. ректора Школы-студии МХАТ, заключен до проведения выборов ректора, сообщили «Интерфаксу» в Минкульте. Ведомство считает господина Богомолова достаточно квалифицированным для этой должности.

В Минкульте напомнили, что Константин Богомолов — выпускник МГУ и ГИТИСа, режиссер театра и кино, а также имеет звание Заслуженного деятеля искусств РФ. «Таким образом, К. Ю. Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации»,— убеждены в министерстве.

Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Выпускники вуза попросили главу Минкульта Ольгу Любимову отменить назначение господина Богомолова. Авторы письма на имя министра заявили, что его назначение «нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории». Сам режиссер в ответ заявил, что рассуждения «о своих и чужих» кажутся ему «наивными, а иногда просто глупыми».

