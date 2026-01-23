Константин Богомолов идет в Школу-студию МХАТ

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ имени Немировича-Данченко 23 января назначен режиссер Константин Богомолов. Место освободилось после недавней смерти Игоря Золотовицкого, руководившего вузом с 2013 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Богомолов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Константин Богомолов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пока трудно ответственно комментировать новое назначение, но вряд ли Богомолов станет тратить время только на то, чтобы быть «и. о». Сейчас на нем руководство двумя московскими театрами — «На Малой Бронной» и Сцена «Мельников» (бывший Театр Романа Виктюка), и он уже заявил, что остается худруком в первом.

Полноценное руководство несколькими институциями сразу представить себе крайне сложно: ректор любого театрального вуза знает, что в институте требуется пропадать с утра до поздней ночи. (Именно так жил Игорь Золотовицкий.)

Возможно, Константин Богомолов таким, как бы обходным, образом совершает перенос карьерных интересов на федеральный уровень, где его раньше по разным причинам не очень жаловали (оба нынешних театра режиссера — московского подчинения).

Есть еще одно примечательное обстоятельство. Школа-студия МХАТ — один из трех театральных вузов (два других — Училище имени Щепкина и Училище имени Щукина), которые исторически «принадлежат» создавшим их театрам (даже если в административном смысле имеют самостоятельность). По неписаной традиции ректорами этих театральных вузов становятся те, кто учился в этих же стенах или долго преподавал в них.

У Константина Богомолова педагогический опыт, во-первых, совсем невелик и, во-вторых и в главных, со Школой-студией никак не связан. В этом смысле свежее назначение разрушает все традиционные театральные ценности. А вот с самим МХТ имени Чехова Константин Богомолов связан как раз прочно: он много лет работал там под началом (и под защитой) Олега Табакова и, как знают многие в театральной среде, считал себя самым достойным его преемником. Поэтому те, кто сегодня комментируют неожиданное назначение как решительный шаг режиссера к осуществлению своей мечты об МХТ, имеют для такого мнения весомые основания.

Эсфирь Штейнбок