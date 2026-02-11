Главные новости к утру 11 февраля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал замедление работы Telegram в России. Он выразил сожаление из-за того, что руководство мессенджера решило не подчиняться российскому законодательству.

Министерство финансов США выдало лицензию на операции с венесуэльской нефтью, которая запрещает любые транзакции с участием лиц и компаний из России, Ирана, КНДР и Кубы.

Германия сменит посла в России. сообщает Der Spiegel. Действующий посол Александр Ламбсдорф будет переведен на пост посла в Израиль, а говым послом в Москве станет Клеменс фон Гётце.

Французский энергетический гигант TotalEnergies выкупил 45% акций нефтеперерабатывающего завода Zeeland в Нидерландах, принадлежавших «Лукойлу», сообщает Reuters.

Десять человек погибли при стрельбе в старшей школе в Канаде. Не менее 25 человек получили ранения.

Владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор скептически оценил шансы на возвращение McDonald’s в Россию. Он считает, что выкуп бизнеса по опциону не будет выгоден для американской корпорации.