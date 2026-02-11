Владелец «Вкусно — и точка» не верит в возвращение McDonald's в Россию

Владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор скептически оценивает шансы на возвращение McDonald’s в Россию. Он считает, что выкуп бизнеса по опциону не будет выгоден для американской корпорации.

«Не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года. Я выполнил их через полтора»,— сказал господин Говор в интервью РБК.

McDonald’s, по словам господина бизнесмена, не предпринимает шагов для возвращения. «Мы не видим "поползновений" в плане возвращения. Сколько мы ни выходили на них, хотели пообщаться — все-таки работали вместе, но им запрещено с нами разговаривать. Контактов нет от слова "совсем"»,— сказал предприниматель.

Также господин Говор считает, что потребители вряд ли с прежним энтузиазмом встретят бренд, покинувший страну в 2022 году. Бизнесмен полагает, что решение американской компании уйти из России клиенты могли посчитать за предательство. «Это не те, кто остался с нами, когда нам было плохо... Мы и сами здесь не совсем уж валенки, хоть и сибирские. Сами умеем делать и руководить — работать и давать людям работу. И жить не хуже»,— сказал он.

McDonald’s объявила об уходе из России в мае 2022 года. Компания продала российский бизнес предпринимателю Александру Говору, при этом стороны договорились, что корпорация сможет через несколько лет выкупить свои активы обратно.