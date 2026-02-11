Spiegel: Германия сменит посла в России

Федеральное правительство Германии определилось с кадровыми перестановками на семи ключевых дипломатических постах, включая посольства в Москве, Тель-Авиве, Пекине и Нью-Дели. Как сообщает Der Spiegel, изменения были согласованы коалицией и должны быть окончательно одобрены кабинетом министров 11 февраля.

Действующий посол Германии в России Александр Ламбсдорф будет переведен на пост посла в Израиль, сменив уходящего в отставку Штеффена Зайберта. Ламбсдорф возглавляет московскую миссию с лета 2023 года, до этого был депутатом Бундестага и Европарламента.

Новым послом в Москве станет Клеменс фон Гётце, в настоящее время возглавляющий посольство в Мексике. Он имеет обширный дипломатический опыт, ранее работал послом в Тель-Авиве, Пекине и Токио.

Послом в Пекине станет нынешний посол в Индии Филипп Аккерман, а посольство в Нью-Дели перейдет к политическому директору министерства обороны Ясперу Вику. Также Хайко Томс, возглавлявший посольство в Киеве, будет назначен в Мадрид, а Патриция Флор, ранее работавшая в Пекине, станет послом в Бразилию.