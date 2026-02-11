Песков прокомментировал замедление работы Telegram в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление из-за того, что руководство Telegram решило не подчиняться российскому законодательству. Он сказал, что было бы лучше, если бы мессенджер и другие сервисы, доступ к которым в России блокируется, подчинялись требованиям властей.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет, но есть закон, который нужно выполнять»,— сказал господин Песков в интервью ТАСС.

Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения в работе мессенджера, что привело к медленной отправке сообщений и проблемам с загрузкой медиа. В ведомстве предупредили, что продолжат применять меры, пока Telegram не разместит серверы в России и не начнет следовать российским законам.

