Пётрова дюжина

Начало дебютной Олимпиады получилось для российского фигуриста Петра Гуменника трудным. За вынужденной сменой музыки последовало не самое убедительное выступление в короткой программе. По ее итогам россиянин оказался за пределами первой десятки, пропустив вперед нескольких спортсменов, которых никак нельзя назвать претендентами на медаль.

Говорить о себе Петр Гуменник заставил еще за несколько дней до старта олимпийского турнира. Накануне вылета в Милан фигурист узнал о проблемах с музыкой для короткой программы. Точнее — с авторскими правами на нее. Саундтрек из фильма «Парфюмер», под который он выступал весь сезон, пришлось экстренно менять на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Хотя рассматривались разные варианты. Фигурист рассказал, что задумывался о возвращении прошлогодней программы под саундтрек из «Дюны», а также связывался с группой Rammstein, но не успел получить разрешение на использование композиций.

На олимпийский лед Петр Гуменник ввиду отсутствия международного рейтинга выходил первым. Несмотря на смену музыки, выступал он в костюме Жан-Батиста Гренуя из «Парфюмера», хотя, как сказала его тренер Вероника Дайнеко, спортсмен «на всякий случай прихватил весь свой фигурнокатательный гардероб».

Видимо, чемпион России решил, что в образе героя романа Патрика Зюскинда ему точно удастся очаровать судей. Но все же волнение перед олимпийским дебютом оказалось сильнее магии.

Стартовым элементом в прокате значился дорогущий каскад четверной флип — тройной тулуп. Первый прыжок он еле спас, а второй получился лишь двойным. Эта осечка стоила 5–7 баллов. Затем россиянин вполне уверенно исполнил два сольных прыжка — четверной лутц и тройной аксель. Вращения и дорожка были оценены на высший, четвертый уровень.

По эмоциям и артистизму выступление получилось средним. На внутренних стартах Петр Гуменник выглядел гораздо убедительнее и ярче. Но оно и понятно — знакомая музыка, домашние трибуны, лояльные судьи. В Италии всего этого не было, да и еще и шнурок предательски лопнул в самом начале проката. После выступления фигурист признавался, что сдерживал себя. «Вчера на тренировке я пытался по максимуму поменять настроение, резкость движений. От этого заходы стали другими и мне стало сложно прыгать прыжки»,— пояснил он.

Делать прогнозы на произвольную программу — затея бессмысленная. Однако в пользу Гуменника говорит, что во второй соревновательный день он будет выступать под «обкатанную» музыку — саундтрек из фильма «Онегин» он использует второй сезон. К тому же, россиянин выйдет в предпоследней разминке, которую судейская бригада обычно довольно щедро осыпает оценками за компоненты.

Так или иначе, рассчитывать на безусловный успех Гуменнику теперь будет сложно.

Набрав 86,72 балла, он пропустил вперед себя 11 фигуристов, почти половину из которых претендентами на награды, в общем-то, не назовешь. При этом от призовой тройки россиянина отделяет пропасть.

Главный фаворит американец Илья Малинин набрал 108,16 балла и возглавляет таблицу. По всей видимости, «король квадов» (так фигурист именует сам себя), решил не рисковать: премьеру коронного четверного акселя на олимпийском льду он отложил до произвольной программы. В короткой, как и в двух прокатах командного турнира, он исполнил только тройной. Также ему покорились сольный четверной флип и каскад четверной лутц — тройной тулуп во второй половине программы. За эти идеально исполненные элементы Малинин получил огромные надбавки от судей. Двукратного чемпиона мира немного подвели вращение в волчке и дорожка шагов, оцененные на третий уровень.

Этого, впрочем, хватило, чтобы опередить основного конкурента Юму Кагияму более чем на пять баллов. Японец начал здорово, с чистой связки четверной тулуп — тройной тулуп и чистого же сольного квад-сальхова, однако не смог повторить прокат жизни (в командном турнире он «привез» Малинину аж 10 баллов по итогам короткой программы). Срезался на тройном акселе — при приземлении допустил степ-аут. На вторую строчку его вытянули компоненты. Известно ведь, что скольжение и артистизм — сильные стороны японца.

Тройку лучших замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, выдавший, пусть и не провальное, но не самое удачное начало сезона. Рассказывающий о судьбе Леонардо да Винчи француз вьетнамо-китайского происхождения сделал ставку на чистый прокат и не прогадал. Фигурист решил отказаться от часто подводившего четверного лутца. С не самым дорогим прыжковым контентом он отлично справился. К тому же, Адам Сяо Хим Фа продемонстрировал шикарную дорожку шагов — на льду он выписывал такие узоры, как будто перед прокатом для вдохновения посетил миланскую церковь Санта-Мария-делле-Грацие, где хранится «Тайная вечеря» да Винчи. В итоге — 102,55. Для француза это личный рекорд и хорошая заявка на олимпийскую медаль.

Таисия Орлова