Фигурист Петр Гуменник сменил музыку к короткой программе на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник откатает на Олимпиаде короткую программу под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна. Это следует из данных, опубликованных на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что из-за проблем с авторскими правами фигурист не сможет представить на Играх короткую программу этого сезона, поставленную под саундтрек из фильма «Парфюмер». В ISU отметили, что Гуменник, «как и остальные спортсмены, ответственен за соблюдение авторских прав на музыку, связанную с его выступлением»

С короткой программой в личном турнире мужчины выступят 10 февраля. Произвольную одиночники представят 13 февраля.

Петру Гуменнику 23 года. Он является действующим чемпионом России, также на его счету две победы в финале Гран-при страны. Сегодня фигурист и его тренер Вероника Дайнеко прилетели в Милан.

Таисия Орлова