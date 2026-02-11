Дом купца Северова превратят в отель

В историческом здании на набережной реки Фонтанки, 163, в доме С. Н. Завальевского — М. В. Северова, включенном в реестр объектов культурного наследия регионального значения, откроется отель-особняк. Компания, купившая объект в мае 2023 года, вложит в проект более 1 млрд рублей. Большая часть средств будет направлена на восстановление фасадов и прокладку современных инженерных коммуникаций. О сроках реализации проекта не сообщается.

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

ООО «Гелант» Сергея Степанова, входящее в группу компаний Academia (ООО «Академия Групп»), инвестирует более 1 млрд рублей в создание четырехзвездочного отеля в историческом здании, в доме Завальевского — Северова, на углу набережной реки Фонтанки, 163, и Прядильного переулка, 12, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

«Дом Северова на Фонтанке, памятник классицизма, возведенный на рубеже XVIII–XIX веков, скоро будет отреставрирован. Впоследствии там откроется отель. Перед началом работ было проведено комплексное обследование здания. Большая часть инвестиций направлена на восстановление фасадов и прокладку современных инженерных коммуникаций — без нарушения исторического облика и интерьеров»,— написал господин Пиотровский в своем Telegram-канале. В Academia на вопросы о реализации проекта оперативно не ответили.

Дом С. Н. Завальевского — М. В. Северова построен в 1799–1801 года, в 1857-м здание было перестроено. В 2010-х дом расселили и законсервировали. В 2025 году правительственный комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил здание в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

ООО «Гелант» приобрело здание за 156 млн рублей на торгах Российского аукционного дома в 2023 году. Тогда эксперты оценивали объем инвестиций в 200–250 млн рублей. «Рост инвестиций может быть связан как с общерыночным ростом затрат, так и, возможно, с планами по более высокому классу объекта, относительно того, который предполагали эксперты ранее»,— говорит директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев.

На сайте «Геланта» говорится, что сейчас в особняке ведутся работы по реставрации лестницы с пьедесталом по краям ступеней в парадной, арочные пролеты вестибюля и сводчатые потолки, украшенные витиеватыми консолями. В будущем отеле запланированы 52 номера, ресторан, спа-зоны, конференц-залы. Якорными арендаторами по долгосрочному договору выступают гостиничный оператор и ресторанный альянс Academia. На сайте будущего отеля также говорится о продаже лотов частным инвесторам с гарантированной доходностью 9,6% годовых.

Продажа юнитами, по словам господина Кокорева, более характерна для формата апарт-отелей. «Закон, регулирующий продажи юнитов в "классических" гостиницах, только собираются принять, однако сейчас это не является препятствием для продажи номеров,— отмечает эксперт.— Стоимость лота будет существенно зависеть от класса объекта и площади лотов. Например, для объекта категории "четыре звезды" средняя стоимость может превысить 400 тыс. рублей за "квадрат"».

В Петербурге за 2023–2025 годы, по данным партнера NF Group Ольги Широковой, было открыто около 30 качественных классических гостиниц и апарт-отелей категории «четыре-пять звезд» совокупным номерным фондом 3,8 тыс. номеров. При этом на сегмент апарт-отелей пришлось практически 90% нового предложения. «В 2026 году заявлено открытие трех классических гостиниц совокупным фондом 600 номеров и девять апарт-отелей общим проектным объемом 900 юнитов, все объекты заявлены в категории "три-пять звезд". В Центральном районе города ожидается открытие отеля House of Faith категории "пять звезд" на 144 номера и отеля "Сага" категории "четыре звезды" на 170 номеров. В Приморском районе к открытию заявлен отель "Лахта Тауэрс" категории "четыре звезды" на 302 номера, объект будет находиться под управлением российского сетевого оператора ZONT Hotel Group»,— заключает госпожа Широкова.

