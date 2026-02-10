Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо обжаловал досрочное лишение мандата

Бывший депутат Государственной Думы от ЛДПР Юрий Напсо, лишенный мандата в 2025 году за отсутствие на работе около двух лет, обжаловал в Конституционном суде России (КС). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на самого господина Напсо.

Юрий Напсо оспаривает ч. 3.1 ст. 4 закона «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы».

«Мы хотим получить разъяснения КС, соответствует ли Конституции норма, что любого депутата, если он в течение 30 дней не был на работе, можно уволить, несмотря на то что он находится на больничном», — заявил Юрий Напсо.

Госдума лишила Юрия Напсо мандата в апреле прошлого года на закрытом заседании. По данным комиссии, парламентарий более 200 дней не появлялся на заседаниях без уважительной причины. Отмечалось, что с апреля 2023 года он периодически оформлял больничные, а между ними отсутствовал на работе.

Сам Юрий Напсо утверждал, что большую часть времени находился либо в шестимесячном отпуске без содержания, либо на больничном. По его словам, больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

12 августа 2025 года Верховный суд России рассмотрел апелляционную жалобу Юрия Напсо и не нашел оснований согласиться с его позицией.

Как ранее писал «Ъ», партия «Справедливая Россия» разбирается в обстоятельствах, при которых экс-депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо стал членом участковой избирательной комиссии в Советском районе Ростова-на-Дону. Это позволило ему получить иммунитет, и уголовное дело об изнасиловании было прекращено.

