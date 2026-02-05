СК отменил возбуждение дела об изнасиловании против экс-депутата Госдумы Напсо

Следственный комитет отменил постановление о возбуждении уголовного дела против бывшего депутата Госдумы от Краснодарского края и Ростовской области Юрия Напсо, сообщает РБК. В сентябре 2025 года экс-депутата объявляли в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании помощницы.

Юрий Напсо являлся членом участковой избирательной комиссии Советского района Ростова-на-Дону с правом решающего голоса в период с 22 августа 2025 года по 15 января 2026 года. Он относился к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Решение следователя о возбуждении дела признали незаконным и необоснованным.

Бывший депутат сообщал РБК, что помощница оговорила его и присвоила себе 2 млн руб. По словам Юрия Напсо, в конце 2022 года она взяла именной бланк депутата и сама написала распоряжение о выделении денежных средств, после чего получила по нему деньги. В феврале в отношении экс-помощницы было подано заявление в полицию.

Напсо лишился полномочий депутата в апреле 2025 года в связи с неисполнением обязанностей по принятию личного участия в заседаниях парламента. Общий срок отсутствия парламентария в Госдумы превысил два года, заявляет источник.

Кристина Мельникова