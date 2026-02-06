«Справедливая Россия» выясняет, как экс-депутат Напсо попал в избирком Ростова

Партия «Справедливая Россия» разбирается в обстоятельствах, при которых экс-депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо стал членом участковой избирательной комиссии в Ростове-на-Дону. Это позволило ему получить иммунитет, и уголовное дело об изнасиловании было прекращено.

Напсо был включен в комиссию по представлению Алексея Лащенко, руководителя районного отделения СР. Полномочия Напсо досрочно прекращены 15 января, а Лащенко исключен из партии. «Ему следовало учесть политическую составляющую — личность Юрия Напсо уже длительное время на слуху»,— пояснил «Ъ» руководитель политсовета ростовского отделения Сергей Косинов.

Юрий Напсо назвал исключение Лащенко глупостью, а свое привлечение в УИК — позитивным. Он также заявил, что расследование по делу об изнасиловании может быть возобновлено. По его версии, обвинение — месть помощницы, которая подделала его подпись и присвоила около 2 млн руб. из фонда на зарплаты. Адвокат Напсо уже подал заявление о возбуждении дела против нее за мошенничество.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Экс-депутат Напсо временно недоступен для следствия».