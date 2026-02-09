Убийству генерала назвали цену

Стали известны новые подробности подготовки покушения на первого замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного в Москве 6 февраля. Исполнитель преступления Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года, прошел обучение стрельбе в Киеве, а за убийство генерала ему, по данным ФСБ, обещали $30 тыс. Он и второй обвиняемый, Виктор Васин, признали вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любомир Корба, арестованный по подозрению в покушении на генерала Алексеева

Фото: ЦОС ФСБ Любомир Корба, арестованный по подозрению в покушении на генерала Алексеева

Фото: ЦОС ФСБ

Как сообщили в ФСБ, задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — 66-летний Любомир Корба и 66-летний Виктор Васин — признали вину. Им предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего; до пожизненного заключения) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

По данным ФСБ, СБУ завербовала Любомира Корбу в августе 2025 года в Тернополе. После этого его обучили стрельбе на полигоне в Киеве, проверили с помощью полиграфа, научили пользоваться программой для организации видеоконференций Zoom. В августе 2025 года Корбу, по данным чекистов, переправили в Россию по маршруту Киев—Кишинев—Тбилиси—Москва. В сообщении утверждается, что в вербовке Корбы при содействии польских спецслужб участвовал его сын — гражданин Польши 27-летний Любош Корба.

Приехав в столицу, Корба, по данным силовиков, за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте осуществлял в интересах СБУ наблюдение за высокопоставленными российскими военнослужащими в Москве. Позже он получил ПМ с глушителем и патронами (по предварительной информации, от Виктора Васина), которые были заложены в тайнике в Подмосковье. А 54-летняя Зинаида Серебрицкая передала ему электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал генерал Алексеев. Напомним, она заранее арендовала квартиру в этом же доме и вела наблюдение за генералом.

За убийство Владимира Алексеева, по данным ФСБ, Любомиру Корбе обещали $30 тыс.

Также ФСБ сообщила, что Васин был сторонником Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистским, запрещен в РФ, объявлен иноагентом и ликвидирован). Фигурант, по данным чекистов, принимал участие в протестных акциях в Москве, был зарегистрирован на сайтах «Умного голосования» и «Штабов Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены), размещал в соцсетях публикации против поправок к Конституции, а также в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова.

С учетом новой информации вскоре обвинение фигурантам может быть переквалифицировано на теракт (ст. 205 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, нападение на первого замначальника Главного управления (разведка) Генштаба Владимира Алексеева было совершено около семи часов утра 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Преступник подстерег генерала в холле у лифта. По некоторым данным, военный успел среагировать, увидев человека с пистолетом, поэтому первые пули попали не в тело и голову, а в конечности. Однако один выстрел пришелся генералу в грудь или живот. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему была сделана операция, после чего состояние генерала стабилизировалось.

Раскрыть преступление следствию и оперативникам ФСБ и МВД удалось по горячим следам. Им помогло то обстоятельство, что непосредственный исполнитель преступления засветился на нескольких камерах.

Например, в автобусе, на станции МЦД и возле собственного дома, где он выбросил в мусорный контейнер рюкзак с находившимися в нем матерчатыми перчатками, которые были у него на руках во время стрельбы, его лицо попало под камеры видеонаблюдения «Умный город». После этого вычислить личность стрелка труда не составляло.

Напомним, спустя несколько часов после преступления Любомир Корба успел улететь в ОАЭ. Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству столичного ГСУ СКР заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Впрочем, беглец практически тут же был экстрадирован из Дубая. Тем временем в Москве был задержан Виктор Васин. В пресс-службе московских судов “Ъ” сообщили, что с ходатайством о взятии Васина под стражу следствие пока не обращалось. Третий фигурант — Зинаида Серебрицкая — успела скрыться на территории Украины.

По данным “Ъ”, господин Алексеев пришел в сознание утром 7 февраля. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ефим Брянцев