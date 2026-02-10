МВД России объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева

Гражданку России Зинаиду Серебрицкую, которая проходит обвиняемой по уголовному делу о покушении на замначальника ГРУ Владимира Алексеева, объявили в розыск, следует из картотеки МВД России. Ее разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, другие подробности не приводятся.

Покушение на генерала совершили утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший открыл стрельбу в лифтовом холле. Владимир Алексеев получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным «Ъ», утром 7 февраля он пришел в сознание. По делу о покушении задержали двух человек. По данным ФСБ, исполнитель — 66-летний Любомир Корба — был завербован Службой безопасности Украины в августе 2025 года.

