Переживший покушение генерал Алексеев пришел в сознание

Заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев, на которого 6 февраля было совершено покушение, успешно перенес операцию, сообщает источник «Ъ». Со вчерашнего дня господин Алексеев находился в состоянии искусственной комы.

Нападение на генерала совершили около семи часов утра в доме на Волоколамском шоссе. Преступник подстерег направлявшегося на работу господина Алексеева на лестничной площадке. По некоторым данным, генерал успел среагировать на первые выстрелы, поэтому пули попали не в тело и голову, а в конечности. Однако, убегая с места преступления, киллер тяжело ранил его в грудь или живот. Владимира Алексеева госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

