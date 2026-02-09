Главные новости за 9 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

ООО «Сласти», выпускающее пирожные для торговых сетей, заключило мировое соглашение с владелицей кондитерской Slasti Store на Васильевском острове Еленой Филоненко в рамках спора о праве на использование бренда Slasti Store. По условиям соглашения обе стороны сохраняют возможность работать под этим обозначением, а предпринимательница получит 850 тыс. рублей.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (признан иностранным агентом). Причиной стало нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 КоАП РФ.

Банк ВТБ открыл кредитную линию ГК «Ленстройтрест» в размере 3 млрд рублей до 2030 года. Средства будут направлены на строительство второй очереди ЖК «Янила Форест» во Всеволожском районе Ленинградской области. На эти деньги «Ленстройтрест» планирует построить три корпуса высотой от семи до двенадцати этажей жилой площадью свыше 18 тыс. кв. м.

Экс-гендиректор ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Невский ССЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Николай Алексеев возглавил другое предприятие ОСК — АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ). С 2008 года пост главы СНСЗ занимал Владимир Середохо.

Футбольный клуб «Зенит» объявил на своем сайте о переходе 22-летнего форварда Джона Дурана, который присоединится к команде на правах аренды из саудовского «Аль-Насра». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Подробности сделки, в частности, наличие опции на выкуп, не разглашаются.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов призвал не травить семью убитого девятилетнего мальчика из Петербурга. По его мнению, нельзя допустить, чтобы сейчас, пытаясь скрыть пробелы в собственной работе, чиновники перекладывали всю ответственность исключительно на плечи мамы и папы погибшего, которые и без того переживают невыносимое горе.

Правительство Петербурга отказалось от идеи преобразовать заброшенный Невский рынок на проспекте Обуховской Обороны в «мультибрендовый центр белорусских товаров». На заседании при участии вице-губернатора города Кирилла Полякова, которое состоялось еще в ноябре 2024 года, было принято решение о нецелесообразности реализации проекта.

За прошедший год количество зарегистрированных личных фондов в Петербурге и Ленинградской области увеличилось в три с половиной раза. К началу 2026 года в северной столице зарегистрировано 67 действующих структур — 61 в самом городе и 6 в области, подсчитали в УК «Свиньин и партнеры». Годом ранее их было всего 18 (17 в Петербурге, один в Ленобласти).

В Ленобласти утвердили региональную программу по расселению аварийного жилищного фонда на период с 2026 по 2030 годы. В рамках так называемой «программной» части, которая реализуется при федеральной поддержке, планируется расселить 79 тыс. кв. м. жилья. Дополнительно за счет средств регионального бюджета область возьмет на себя обязательства по расселению еще 11 тыс. кв. м. аварийных домов.

Средняя запрашиваемая ставка аренды офисов класса А в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года достигла 2,99 тыс. руб. за кв. м в месяц (включая НДС и операционные расходы), что на 24% больше, чем годом ранее. В сегменте B+/B средняя ставка выросла на 10,5%, до 1,98 тыс. руб. за кв. м в месяц. Совокупный офисный фонд Петербурга по итогам года оценивается в 5,29 млн кв. м.