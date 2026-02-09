Губернатор Ленобласти Дрозденко ввел новую программу расселения аварийного жилья

В Ленинградской области утвердили региональную программу по расселению аварийного жилищного фонда на период с 2026 по 2030 годы. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании по вопросам расселения аварийного жилья

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

В рамках так называемой «программной» части, которая реализуется при федеральной поддержке, планируется расселить 79 тыс. кв. м. жилья.Дополнительно за счет средств регионального бюджета область возьмет на себя обязательства по расселению еще 11 тыс. кв. м. аварийных домов.

Программа будет работать во всех районах Ленобласти и позволит улучшить жилищные условия почти для 5 тыс. человек. Власти региона подчеркивают, что при наличии бюджетных возможностей показатели программы могут быть увеличены, что позволит расселить большее количество аварийного жилья.

