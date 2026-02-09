Глава патриаршей комиссии призвал не травить семью погибшего мальчика из Петербурга

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов призвал не травить семью убитого девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга. Семья, напротив, нуждается в поддержке, заявил священник РИА Новости.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Нельзя допустить, чтобы сейчас, пытаясь скрыть пробелы в собственной работе, чиновники перекладывали всю ответственность исключительно на плечи родителей, которые и без того переживают невыносимое горе. Порядок действий должен быть обратным: сначала - помощь и защита семьи, а затем — тщательный анализ причин произошедшего»,— сказал глава патриаршей комиссии.

Кроме того, по словам господина Лукьянова, одной из причин трагедии стало «недопустимое промедление в ужесточении наказаний за преступления против детей и создании необходимых защитных механизмов, таких как реестр педофилов».

3 февраля суд отправил в СИЗО 38-летнего Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего Паши (ч.2 ст.105 УК РФ). Мальчик подрабатывал на парковке рядом с гипермаркетом «Лента» на Таллинском шоссе, протирая фары и стекла, где его посадил в машину фигурант.

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась в органы опеки Петербурга с просьбой проверить состоял ли на учете, проводились ли проверки условий его жизни и воспитания и поступали ли сигналы о нарушении его прав. По информации парламентария, ребенок не посещал школу из-за неполного прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

Уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина заявила, что семья находится в социально опасном положении из-за зависимости родителей и уже привлекала внимание районной комиссии по делам несовершеннолетних.

Позднее СКР возбудил уголовное дело в отношении сотрудников школы, где учился Паша и учреждения социального обслуживания Красносельского района. Следствие полагает, что они не проводили индивидуальную профилактическую работу с матерью мальчика и не оказали ей должного содействия по зачислению сына в школу.

Артемий Чулков