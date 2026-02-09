Личные фонды показали утроение в Петербурге

За прошедший год количество зарегистрированных личных фондов в Петербурге и Ленинградской области увеличилось в три с половиной раза. К началу 2026 года в северной столице зарегистрировано 67 действующих структур — 61 в самом городе и 6 в области, подсчитали в УК «Свиньин и партнеры». Годом ранее их было всего 18 (17 в Петербурге, один в Ленобласти).

По словам Натальи Сухаревой, управляющего партнера УК «Свиньин и Партнеры», в минувшем году клиенты обращались к личным фондам преимущественно из-за трех ключевых потребностей. Первая — обеспечить передачу активов следующим поколениям с четкими правилами распоряжения и распределения доходов, которые учредитель определяет заранее.

Вторая — снизить вероятность конфликтов, будь то корпоративные разногласия или споры между наследниками, благодаря прозрачным и закрепленным процедурам. Третья причина связана с инвестициями: фонд используется как структура, которая позволяет профессионально управлять капиталом, в том числе через коллективные инструменты вроде паев закрытых паевых фондов, когда нужна диверсификация и экспертное сопровождение.

Личный фонд представляет собой некоммерческую структуру, которую создают один человек или супружеская пара для того, чтобы управлять своим имуществом и в дальнейшем передать его выгодоприобретателям на условиях, определенных самим учредителем. Этот механизм дает возможность собрать воедино различные активы — от долей в компаниях и объектов недвижимости до других имущественных прав — и выстроить систему управления и передачи капитала, рассчитанную на долгую перспективу.

Александра Хренкова