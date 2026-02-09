Аренда офисов класса А в Петербурге подорожала на 24% по итогам 2025 года

Средняя запрашиваемая ставка аренды офисов класса А в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года достигла 2,99 тыс. руб. за кв. м в месяц (включая НДС и операционные расходы), что на 24% больше, чем годом ранее. В сегменте B+/B средняя ставка выросла на 10,5%, до 1,98 тыс. руб. за кв. м в месяц, сообщили в консалтинговой компании IPG.Estate.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совокупный офисный фонд Петербурга по итогам года оценивается в 5,29 млн кв. м. Новое предложение составило 174 тыс. кв. м, из них 56 тыс. кв. м пришлось на спекулятивные проекты. Крупнейшими объектами, введенными в 2025 году, стали «Северная пальмира» (66 тыс. кв. м) и «Невская Ратуша» (47,9 тыс. кв. м).

Объем сделок аренды и покупки офисных площадей в 2025 году составил 575 тыс. кв. м, что на 8% выше уровня 2024 года. Наиболее активными арендаторами и покупателями были IT-компании (21% спроса), промышленный сектор (19%) и компании сферы услуг (15%). К концу года уровень вакансии на рынке города составил 4% (+0,8 п. п. за год).

Аналитики отметили смещение стратегии части девелоперов в сторону продажи офисов: в 2026–2029 годах к вводу заявлено 490 тыс. кв. м новых площадей, из которых более половины (251 тыс. кв. м) планируется реализовать в формате продажи. Стоимость офисов в основных проектах чаще всего находится в диапазоне 300–450 тыс. руб. за кв. м, а в отдельных объектах цены достигают 670 тыс. руб. за кв. м.

Артемий Чулков