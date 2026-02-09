Выживший после покушения генерал Алексеев пошел на поправку

Врачи оценивают как стабильное состояние замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, на которого утром 6 февраля было совершено покушение. Об этом сообщил источник ТАСС в медицинских кругах.

По данным «Ъ», господин Алексеев пришел в сознание утром 7 февраля. Собеседник агентства рассказал, что динамика его состояния стабильная, ухудшений нет. Генерал-лейтенант в сознании и разговаривает.

Покушение на генерала было совершено в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший четыре раза выстрелил в Владимира Алексеева в лифтовом холле. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, после чего перенес операцию. По делу о покушении на замначальника ГРУ задержали двух человек — Любомира Корбу и Виктора Васина. Еще одна пособница, Зинаида Серебрицкая, выехала на Украину.

Подробности — в материале «Ъ» «Покушение с тремя известными».