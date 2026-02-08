Покушение с тремя известными

Покушение на первого заместителя начальника Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Владимира Алексеева раскрыто по горячим следам. Успевший улететь за границу непосредственный исполнитель преступления уже экстрадирован из ОАЭ, в Москве задержан его сообщник, еще одна фигурантка скрылась на Украине. Нападение на генерала, по версии следствия, было совершено по заданию украинских спецслужб.

Любомир Корба надеялся скрыться в ОАЭ, но очень скоро оказался в России

В воскресенье, 8 декабря, Следственный комитет России сообщил об экстрадиции из ОАЭ 66-летнего Любомира Корбы, который, по данным следствия, стрелял в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. «В результате мер, принятых оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России и следователями СК России, а также компетентными органами Объединенных Арабских Эмиратов, фигурант задержан и доставлен в Российскую Федерацию»,— сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном, в котором поблагодарил эмиратского коллегу за помощь в задержании подозреваемого в причастности к теракту против генерала Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нападение на первого замначальника Главного управления (разведка) Генштаба Владимира Алексеева было совершено около семи часов утра 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Преступник подстерег генерала в холле у лифта. По некоторым данным, военный успел среагировать, увидев человека с пистолетом, поэтому первые пули попали не в тело и голову, а в конечности. Однако один выстрел пришелся генералу в грудь или живот. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему была сделана операция, после чего состояние генерала стабилизировалось.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего, до пожизненного заключения) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

На улице был найден пистолет Макарова с глушителем и тремя неиспользованными патронами. Это объясняет тот факт, что жители подъезда, в котором проживал генерал, стрельбы не слышали.

Нужно отметить, что таким оружием профессиональные киллеры практически не пользуются: если кустарным способом установить на ПМ глушитель, точность стрельбы становится невысокой даже с близкого расстояния.

Раскрыть преступление следствию и оперативникам ФСБ и МВД удалось по горячим следам. Им помогло то обстоятельство, что непосредственный исполнитель преступления, возможно, по неопытности, засветился на нескольких камерах. И если, уходя из дома генерала, пистолет в сугроб он выбросил, закрываясь капюшоном пуховика, то позже, в автобусе, а затем на станции МЦД и возле собственного дома, где он выбросил в мусорный контейнер рюкзак с находившимися в нем матерчатыми перчатками, которые были у него на руках во время стрельбы, его лицо попало под камеры видеонаблюдения «Умный город». После этого вычислить личность стрелка труда не составляло. Им оказался уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ 66-летний Любомир Корба.

Тем временем в Москве был задержан 66-летний Виктор Васин. По предварительной информации, именно он снабдил Корбу пистолетом. Ему предъявили обвинение.

Также была установлена личность и третьей предполагаемой соучастницы преступления Зинаиды Серебрицкой. Она, по версии следствия, недавно сняла квартиру в том же доме, где проживает генерал Алексеев, и установила за ним наблюдение, фиксируя время его ухода на службу и возвращения.

Спустя несколько часов оперативникам стало известно, что Любомир Корба вылетел из России в ОАЭ. Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству столичного ГСУ СКР заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Это решение, помимо прочего, требовалось для экстрадиции беглеца. Можно отметить, что арабские страны в силу разных причин не всегда откликаются на просьбы о выдаче обвиняемых в терроризме, но к статье 317 УК это не относится.

Мотивы, которыми руководствовались фигуранты дела, следствие пока не называет, сообщая лишь, что Корба действовал по заданию украинских спецслужб. В уголовных делах о преступлениях против высокопоставленных военных в отношении организаторов обычно используется формулировка «террористическое сообщество из неустановленных лиц». По одной из версий, речь может идти о финансовых посулах участникам покушения.

Из открытых источников известно, что Виктор Васин, выпускник Кемеровского высшего военного командного училища связи, с начала 2000-х пытался заниматься бизнесом, но не слишком успешно. В августе 2015 года учредил сразу четыре ООО — «Планета», «Ремстройгрупп», «Строймаркет» и «Инвестстройпроект» — и занялся загородным строительством деревянных домов. В 2018 и 2020 годах все фирмы были ликвидированы. В последнее время Васин искал работу, выкладывая объявления на различных интернет-ресурсах. Там он предлагал свои услуги в качестве специалиста службы безопасности, инженера по охране труда и технике безопасности, менеджера по закупкам.

Сам Любомир Корба в прошлом был гендиректором совместного украинско-польского ООО «Терпол», ликвидированного в 2009 году.

Параллельно вел бизнес в Москве, являясь с 2005 года соучредителем ООО «Трейдконсалт» (оптовая торговля продуктами и непищевыми товарами, ликвидировано в 2010 году). После этого Корба, по неподтвержденным данным, уезжал на родину, а в Россию вернулся в 2021 году, временно зарегистрировавшись в городе Нягани (ХМАО). С Васиным знаком с 2015 года, якобы организовывал ему бригады рабочих с Украины для строительства.

Новые детали подготовки преступления станут известны после допросов фигурантов, а также результатов экспертиз, которых назначено 15, в том числе дактилоскопическая, трасологические, молекулярно-генетические, физико-химические и другие.

Олег Рубникович