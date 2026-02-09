Власти выделят средства на ликвидацию УК туркластерами Свердловской области

Управляющая компания (УК) туристско-рекреационными кластерами Свердловской области сможет получить средства на «проведение мероприятий, связанных с ликвидацией организации», следует из постановления регионального правительства, подписанного губернатором Денисом Паслером. Согласно внесенным изменениям в порядок выделения средств из областного бюджета для организации, в случае предоставления субсидии на ликвидацию УК будет ежеквартально представлять в департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Среднего Урала отчеты об осуществлении расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, 10 декабря, члены наблюдательного совета АНО «УК туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» приняли решение о ее ликвидации.

АНО «УК туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» была создана в 2018 году, ее возглавлял Леонид Гункевич. С 2021 году помимо создания кластера на горе Белая вблизи Нижнего Тагила организация стала отвечать за разработку концепции кластера «Большая Сысерть». В октябре 2024 года Леонид Гункевич ушел в отставку, его сменила Светлана Яковлева (покинула должность в декабре 2025 года).

Ранее, в октябре 2025 года, в правительстве Свердловской области обсуждали возможность ликвидации департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона. Один из источников «Ъ-Урал» отмечал, что власти рассматривали вопрос об объединении ведомства, УК туристско-рекреационными кластерами и Центра развития туризма Среднего Урала. В ноябре Денис Паслер подчеркнул, что департамент продолжит работу, как «самостоятельная единица». Губернатор добавил, что в связи с отставкой главы департамента Эльмиры Тукановой в октябре в профессиональном сообществе «все конфликты будут в полном объеме забыты, исчерпаны и будет выстроена новая модель взаимодействия».

Василий Алексеев