Леонид Гункевич спустился с горы

Генеральный директор управляющей компании (УК) туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич подал в отставку, сейчас он находится в отпуске. По его словам, он решил сосредоточиться на работе в «Деловой России», где возглавляет свердловское отделение. Ранее у него возник конфликт с областным департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Не исключено, что после его отставки УК будет ликвидирована.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Гункевич выходить из отпуска не собирается

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Леонид Гункевич выходить из отпуска не собирается

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В понедельник, 21 октября, стало известно, что генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич подал в отставку. Как сообщили в пресс-службе организации, сейчас он находится в отпуске, из которого на прежнее место работы уже не выйдет. Все дела он «еще 11 октября передал своему заместителю Евгению Манторову». «Продлевать контракт он не планирует. Уведомление о своем решении он направил в департамент по развитию туризма Свердловской области заранее»,— подчеркнули в пресс-службе.

В УК уточнили, что господин Гункевич планирует сосредоточиться на общественной деятельности и коммерческих проектах. Напомним, более 10 лет он является председателем свердловского отделения «Деловой России», входит в ее Генсовет и является ее координатором по УрФО.

Леонид Гункевич с 2001 по 2004 годы работал руководителем ОФ «Социальная защита инвалидов спецподразделений», затем до 2009 года — гендиректором ОАО «Агроинформ». С 2014 по 2015 годы занимал должность заместителя главы Первоуральска по экономическому развитию и финансам. С ноября 2018 года работал генеральным директором в АНО ТРК «Гора Белая».

На должность главы УК туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич был назначен после того, как несколько лет занимался развитием кластера «Гора Белая».

Гора Белая расположена в 37 км от Нижнего Тагила около поселка Уралец. Горнолыжный комплекс был открыт в 1963 году, ежегодно его посещают 270 тыс. человек. На его территории расположены четыре горнолыжных трассы и одна учебная, три подъемника.

Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» создавался на площади 2,5 тыс. га. Он охватил более десятка населенных пунктов (Уралец, Усть-Утка, Висим и другие), природный парк «Река Чусовая», Висимский заповедник. В 2019 году говорилось о создании горнолыжного комплекса, турмаршрутов по заповедным местам и тематического парка Горнозаводской цивилизации, а также реконструкции узкоколейной железной дороги. Ожидалось, что общий объем частных инвестиций составит около 30-40 млрд руб. К 2028 году в рамках реализации проекта планировалось модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры.

«Кластер "Гора Белая" получил статус территории перспективного развития туризма по итогам участия в конкурсе АСИ «"Сильные идеи для нового времени».

Разработан экскурсионный аудиогид-приложение для мобильных устройств, в котором разработаны и описаны 19 маршрутов и система навигации: по территории ТРК установлены информационно-навигационные стенды с QR-кодами и описанием ключевых объектов. Описано более 100 объектов туристического притяжения»,— рассказали в пресс-службе «Горы Белой».

В 2021 году на базе «Горы Белой» была создана УК туристско-рекреационными кластерами Свердловской области. Она дополнительно распространила свою деятельность на Сысертский городской округ. В июле 2023 года правительство Свердловской области в рамках концессионного соглашения передало группе «Синара» горнолыжный комплекс «Гора Белая». Соглашение было подписано на пять лет.

В последние годы УК туристско-рекреационными кластерами Свердловской области несколько раз оказывалась в конфликтных ситуациях.

В январе 2024 года стало известно, что 24 ее работникам не выплачивали зарплату с октября по декабрь 2023 года. Сумма задолженности составила более 4,2 млн руб. После того, как прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга внесла Леониду Гункевичу представление об устранении нарушений закона, задолженность была погашена.

Непростые отношения у Леонида Гункевича складывались с директором департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмирой Тукановой. В феврале департамент подал в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление к АНО «УК ТРК Свердловской области». В нем, в частности, говорилось о том, что организация заключила три договора с подрядчиками для разработки концепции проекта «Большая Сысерть», каждый из которых не превышал 10 млн руб. и не был согласован с департаментом. По этой причине истец требовал признать договоры недействительными (их общая сумма — 19,8 млн руб.). Однако в августе суд отказал в удовлетворении требований. Следующее заседание, на котором рассмотрят апелляционную жалобу департамента, назначено на 19 декабря.

Опрошенные «Ъ-Урал» представители туриндустрии отказались давать оценку деятельности Леонида Гункевича.

«С одной стороны, личность неоднозначная, с другой — у него и задача была нерядовая. Она трансформировалась несколько раз за время его деятельности. Изначально речь шла о развитии "Горы Белой", потом Леонид Гункевич переключился на Сысерть, но по этому проекту тоже есть вопросы»,— пояснил один из бизнесменов, попросивший не указывать его имя.

По его мнению, отставка Леонида Гункевича похожа на его личное решение — «что тоже понятно, он же бизнесмен».

В региональном департаменте информационной политики считают преждевременным комментировать, кто займет должность гендиректора туркластерами Свердловской области. Исполняющим обязанности является Евгений Манторов. Источник «Ъ-Урал» не исключает, что эту структуру могут упразднить.

Анастасия Таначева