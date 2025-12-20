Гендиректор управляющей компании свердловскими туркластерами покинула пост

Светлана Яковлева покинула пост руководителя АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области». «Подтверждаем. Яковлева покинула должность директора АНО»,– заявили «Ъ-Урал» в компании.

Светлана Яковлева возглавила компанию в начале текущего года. Организация отвечала за создание туристического кластера на горе Белая вблизи Нижнего Тагила и разработку концепции кластера «Большая Сысерть». По данным издания «Сигнал Урал», правительство Свердловской области решило ликвидировать АНО.

В середине декабря в регионе произошла еще одна перестановка в сфере туризма: вместо Эльмиры Тукановой департамент развития туризма и индустрии гостеприимства возглавила Татьяна Белик. Летом этого года Эльмира Туканова также покинула пост председателя наблюдательного совета АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами».