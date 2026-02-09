В Белгороде начались работы по возобновлению подачи воды жителям

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что скважины водозаборов, которые сегодня отключили от электричества, запущены в работу. Сейчас заполняются резервуары для последующей подачи воды жителям.

Из-за аварийного отключения электричества сбои водоснабжения фиксировались в центральной и северной частях Белгорода, а также в микрорайонах Северный-20, 20А, 35. Без воды остались порядка 100 тыс. человек.

Аварийные отключения электричества происходят в Белгороде из-за массированных ракетных обстрелов по объектам инфраструктуры в регионе. На прошедших выходных около 80 тыс. жителей города остались без тепла. В областном центре развернули 12 пунктов обогрева, в которые местные жители приходили, чтобы зарядить свои телефоны и погреться. В оставшихся без отопления домах слили воду из систем теплоснабжения. К утру подача тепла вернулась в большинство домов.

Сергей Толмачев, Воронеж