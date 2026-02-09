Подача тепла в большинство домов Белгорода восстановлена

Подача тепла в большинстве домов Белгорода восстановлена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что в город прислали еще несколько десятков аварийных бригад и инженеров.

«Героические усилия наших энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена»,— сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Он уточнил, что без тепла остается еще 61 дом, специалисты занимаются подключением.

После ракетных ударов по Белгороду 7 февраля без тепла остались около 80 тыс. человек. В городе развернули несколько пунктов обогрева. Мэр города Вячеслав Демидов называл ситуацию с восстановлением теплосетей в Белгороде после ударов «предельно сложной».

