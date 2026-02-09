В Белгороде отключилось электричество на двух водозаборах

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе аварийно отключилась электроэнергия на двух водозаборах. Из-за этого есть перебои в подаче воды в центральной и северной частях Белгорода, а также в микрорайонах Северный-20, 20А, 35.

Ремонтные бригады водоканала переключают оборудование на резервную генерацию. Восстановление водоснабжения займет четыре-пять часов, уточнил господин Демидов в Telegram.

После ракетных ударов по Белгороду 7 февраля без тепла остались около 80 тыс. человек. В городе развернули несколько пунктов обогрева. Мэр города называл ситуацию «предельно сложной». К сегодняшнему дню подача тепла была восстановлена в большинстве домов.

