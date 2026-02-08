Белгород согревается по пунктам

Из-за ракетных обстрелов ВСУ в Белгороде без тепла остались десятки тысяч человек, в некоторых районах были отключения электричества и газа. Власти занимаются восстановлением пострадавших объектов и организовали работу пунктов временного обогрева. Мэрия Белгорода просит жителей рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сети.

Резервный источник системы электроснабжения в Белгороде

Фото: Telegram-канал мэра Белгорода

В субботу, 7 февраля, ВСУ нанесли три ракетных удара по Белгороду. Всего по облцентру выпустили почти два десятка снарядов. Наибольшие последствия принес удар в первой половине дня, когда пострадали четыре человека, коммерческие и инфраструктурные объекты, 38 автомобилей и полтора десятка квартир и жилых домов. Люди не получили серьезных травм, однако из-за повреждения энергетических объектов в городе начались масштабные перебои с подачей электричества и тепла.

В отличие от предыдущих блэкаутов, которые происходили в сильные морозы, вчерашние удары наносились на фоне относительно нехолодной погоды: температура в городе колебалась от –1°C до –3°C.

Однако обстрелы все же привели к серьезным последствиям: в различных районах отключалась подача тепла и воды, а также отсутствовала связь из-за отключения света на базовых станциях.

Энергетики переподключали ключевые объекты к резервной генерации и занимались восстановлением централизованной подачи энергии, но повторные атаки приводили к новым отключениям. К вечеру субботы власти открыли в Белгороде первые пункты обогрева. Две точки расположили в зданиях местного Росстата и мэрии. В момент, когда в одной из них был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, произошел повторный обстрел. Никто в результате этой атаки не пострадал, но в отдельных частях Белгорода полностью отсутствовало электричество.

К утру 8 февраля в Белгороде без отопления оставались 80 тыс. человек, без света и газа еще порядка 4 тыс.

На тот момент в городе было –9°C. Власти развернули в городе еще десять пунктов обогрева: они открылись в зданиях областного правительства, филармонии, молодежно-культурного центра «Октябрь», учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной, а также в центре народного творчества, в центре «Мастерославль» и в четырех школах. В каждом из пунктов установили кулеры с водой, обогреватели и точки для зарядки мобильных устройств. Местоположение пунктов для удобства жителей указано на информресурсах властей.

В основном жители Белгорода приходят в пункты, чтобы погреться и зарядить телефоны: к середине дня воскресенья филармонию, например, посетили порядка 50 человек. Директор Светлана Боруха рассказала «Миру Белогорья», что сегодня в пункте добавили обогревателей и тепловых пушек: «Здесь не жарко, но приятно и комфортно находиться».

Часть потребителей в городе запитаны от резервных источников снабжения электроэнергией. Полное возвращение подачи ресурсов власти ожидали к середине воскресенья, однако сбои фиксировались на различных объектах и позже.

В середине дня электричество пропало на насосной водоподъемной станции, из-за чего напор воды снизился в центральной части города и на севере. Восстановить давление удалось в течение часа, но власти попросили людей рационально пользоваться электроэнергией и минимизировать использование энергоемких приборов: фенов, утюгов, микроволновых печей, электроплит, кондиционеров, стиральных и посудомоечных машин.

«Это позволит снизить нагрузку на электросеть и резервные источники генерации»,— объяснили в мэрии. Глава города Валентин Демидов также призвал местных жителей не блокировать проезд спецтехники для заправки резервных источников электропитания во дворах многоэтажек. По словам чиновника, ночью энергетики вручную расталкивали припаркованные возле них автомобили, так как владельцы не отвечали на звонки.

Сергей Толмачев, Воронеж