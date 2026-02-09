Гусев: Воронежская область готова принять белгородцев

В Воронеже следят за напряженной ситуацией с коммунальной инфраструктурой, которая сложилась в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ, поддерживают связь с губернатором Вячеславом Гладковым и его командой. Область готова принять белгородцев, если власти соседнего региона примут решение об их отъезде, заявил губернатор Александр Гусев 9 февраля в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Воронежской области не впервой подставлять плечо друзьям»,— подчеркнул господин Гусев.

Накануне, 8 февраля, Вячеслав Гладков сообщил о возможности отправки в другие регионы школьников старше 11 лет, а также многодетных семей, одиноких пенсионеров и семей с детьми-инвалидами. В утреннем обращении 9 февраля он отметил, что «необходимость в данных решениях на сегодняшний день отсутствует. Будет ситуация меняться — будем принимать аналогичные решения».

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня рассказал, что, по договоренности с Вячеславом Гладковым, республика готова принять и разместить в санаторно-курортных учреждениях более 1,5 тыс. детей из Белгородской области за счет средств резервного фонда.

Кроме того, ранее стало известно, что принять белгородцев готовы социальные учреждения Курганской области.

«Готовы принять и разместить и детей, и семьи с детьми, и пожилых людей. Столько, сколько потребуется. Примем всех, кто готов приехать»,— подчеркнул губернатор Вадим Шумков в личном Telegram-канале.

Готовность оказать помощь при необходимости также готова Ярославская область.

«Как и прежде, примем детей для размещения в наших детских лагерях, а также изыщем возможность принять многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и пенсионеров в наших санаториях. С Вячеславом Гладковым на связи»,— написал глава региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

По итогам заседания правительства Курской области губернатор Александр Хинштейн также заявил, что дал поручение подготовиться всем структурам для возможного содействия соседям.

«Если возникнет потребность, готовы в наших ПВР разместить белгородцев»,— уточнил господин Хинштейн.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», утром 9 февраля в Белгороде без тепла оставался 31 многоквартирный дом. Помимо этого, произошло аварийное отключение от электроснабжения скважин 4-го и 6-го водозаборов, в результате чего без воды остались около 100 тыс. абонентов в центральной и северной частях города. Власти планируют ликвидировать последствия ударов ВСУ до конца дня.

Денис Данилов