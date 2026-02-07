Главное о ракетном обстреле Белгорода ВСУ: пострадавшие, повреждения, отключения электроэнергии

Утром 7 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и приграничным округам Белгородской области. В областном центре в результате обстрела пострадали четыре мирных жителя, зафиксированы повреждения инфраструктуры и массовые отключения электроэнергии. Власти сообщают о работе аварийных и экстренных служб и подключении резервных источников питания. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».

В Белгороде, Белгородском, Шебекинском и Грайворонском муниципальных округах Белгородской области была объявлена ракетная опасность в 10:25, отбой был дан в 10:43. По официальным данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сразу же после обстрела «пошли отключения электроэнергии по городу и районам области».

В городе произошло и на текущий момент продолжается масштабное отключение электроэнергии, в том числе без света остались базовые станции связи и узлы интернет-провайдеров. Нарушена работа связи и интернета. Белгородцам рекомендовано экономить заряд на телефонах и пауэрбанках, актуальная информация от правительства региона, министерств, ведомств и служб жизнеобеспечения звучит в прямом FM-эфире радио «Мир Белогорья» и «Радио Z» каждые 30 минут.

По уточненным данным, в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали четверо мирных жителей. Двум из них с баротравмами и ушибами медицинская помощь оказана на месте, еще двоих с баротравмами и ушибами височной области направили для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода.

В Белгороде повреждены «объекты инфраструктуры», остекление одной квартиры в многоквартирном доме и четырех частных домов, фасад и окна коммерческого объекта. На территории «инфраструктурного объекта» повреждены семь транспортных средств, также осколками посечены 11 гражданских автомобилей. Конкретную информацию об объектах, по которым были нанесены удары и обстоятельствам их повреждения власти традиционно не раскрывают в целях безопасности.

Как сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков по итогам оперативного штаба в облправительстве, в течение дня энергетики, сотрудники «Россетей» подключают обесточенные многоквартирные дома и объекты жизнеобеспечения в Белгороде к резервным источникам снабжения электроэнергией (РИСЭ, крупным промышленным генераторам, заранее размещенным в разных районах города). В частности, к резервной системе подключены объекты водоканала.

«Сам проехал по местам обстрелов, увидел разрушения. Конечно, хочу выразить благодарность всем тем инженерам, работникам наших предприятий, которые уже несколько суток находятся на объектах, пытаются вернуть людям тепло, электроэнергию, воду, выполняют эту работу под непрекращающимися обстрелами. Низкий поклон за их мирный, но героический, титанический труд, бесстрашие, мужество и профессионализм. По тем работам, которые сейчас проводятся: внимательно следим за температурой окружающей среды, контролируем температуру внутри жилых и нежилых помещений и теплоносителей. Уверен, что со всеми теми разрушениями, которые есть, мы справимся. Постараюсь, как и всегда, максимально оперативно информацию о текущей ситуации доводить»,— сообщил губернатор.

Позднее власти уточнили, что Белгород за период с 07:00 6 февраля по 14:00 7 февраля подвергся ударам десяти ракет: за этот период повреждены два коммерческих и инфраструктурные объекты, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоэтажках и 12 частных домов.

В Белгороде отключена часть светофоров, сотрудники ГИБДД регулируют движение на 14 перекрестках. Вместе с тем коммунальные службы в рабочем режиме в субботу работают на дорогах города, где из-за потепления появилась наледь. Спецтехника чистит в Белгороде улицы и посыпает их реагентами.

На фоне сравнительно теплой погоды принято решение не открывать пункты временного обогрева. Но в городе в муниципальных учреждениях работают пункты подзарядки телефонов, где можно и погреться. Один из них расположен в Белгородском центре народного творчества. Колл-центр для жителей региона, работающий в отдаленном от границы Старом Осколе, принимает звонки о необходимости оказания помощи по номеру 122. Также работают колл-центры в самом Белгороде.

Медицинские организации города Белгорода работают в штатном режиме. Все необходимое для оказания медицинской помощи есть, сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

Облправительство подготовило для жителей Белгородской области карту с полезной информацией, на которой отмечены: временные пункты обогрева, адреса развоза воды, магазины и аптеки, которые обеспечены генераторами и смогут продолжать работать.

С использованием данных СМИ Белгородской области: «Мир Белогорья», «Белпресса», «Белгород—медиа», «Вести Белгород».

Сергей Калашников